Recomienda SIMAS Cubrir las tuberías

NUEVA ROSITA, COAH.- Ante la proximidad de temperaturas gélidas que se presentarán a partir del jueves, SIMAS Región Carbonífera recomienda a los usuarios a cubrir sus medidores de agua potable para evitar rupturas.

Los usuarios pueden cubrir los medidores y tuberías con cartón, plástico, trozos de tela dejando descubierto solamente la carátula para no dificultar el trabajo a los empleados al momento de tomar la lectura.

Según CONAGUA las temperaturas que se registraran en las horas próximas estarán bajo cero y en algunas partes de esperan nevadas como la que se registró en febrero del año pasado.

Rafael Humberto Martínez Villarreal titular de SIMAS Región Carbonífera señaló que el usuario que no acate estas recomendaciones y se llegue a romper su medidor de agua potable cubrirá los daños originados.

Recordó que con la pasada nevada registrada en febrero del 2021, repusieron tres mil medidores de agua potable los mismos que tardaron tres meses para solucionar los desperfectos ocasionados.