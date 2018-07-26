Reconoce Ejército a soldados honorarios

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Al destacar las acciones que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), realizan en favor de la ciudadanía, la alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena, participó en la ceremonia del programa “Soldado Honorario por un día”, donde varios niños de los distintos municipios de la región recibieron esta distinción.

En el caso específico de Múzquiz, se informó que fue la niña Andrea Hernández Soto de 10 años de edad, originaria de Las Esperanzas, y alumna de la escuela primaria Apolonio Avilés, se sumó a la jornada prevista por la milicia y el sistema DIF. Andrea, única representante en este acto del municipio de Múzquiz, enfrenta los efectos de la leucemia.

Este tipo de actos permiten que los menores como Andrea puedan convivir con los efectivos del Ejército Mexicano, y además conocer la forma en la que se preparan los soldados para cumplir con sus misiones.

La jornada se realizó en la unidad militar, donde se reunieron el resto de los menores participantes del programa.

Cabe señalar que luego de la ceremonia protocolaria, Andrea junto a los otros menores de otros municipios como Sabinas y San Juan de Sabinas, realizaron un recorrido por las instalaciones de la unidad militar.

Finalmente, la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena, destacó la labor del personal militar, al tiempo que reconoció y agradeció la disposición del sistema DIF-Coahuila, representado en la Carbonífera por Raúl Vara de Luna.