Reconocen a Chef de Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Poniendo muy en alto el nombre del Municipio de San Juan de Sabinas, la reconocida chef neorrocitense, Verónica González Aranda recibió merecido reconocimiento tras haber participado como jurado calificador en el concurso de Parrilleros Championship 2022 Torhout Bélgica.

La coahuilense, representante de la Asociación Mexicana de BBQ visitó el continente europeo participando como jurado junto con Julio César Hidalgo y Jorge Fuentes realizando un trabajo de excelencia al calificar la elaboración de ricos asados preparados por cocineros de talla internacional.

El ser una mujer de retos, motivó a Verónica a seguir adelante adentrándose en el gusto por el sabor gastronómico de estos manjares siguiendo adelante cumpliendo metas y propósitos obteniendo como resultado participar como jurado en el continente Europeo.

Si bien es cierto, son hombres los que más incursionan en este tipo de eventos, la chef, motivada por su familia seguirá adentrándose en este arte culinario pues recientemente también formó parte de un concurso nacional realizado en el Estado de Tabasco, lo cual le dejó excelentes resultados.

Hoy, Verónica se convierte en la primera mujer mexicana parrillera, disfrutando de las mieles del éxito en este ámbito y siendo inspiración para muchas otras personas que gustan de la preparación del sabor parrillero.