Reconocen labor del alcalde César Gutiérrez Salinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Vecinos de la calle Futura de la colonia Nueva Esperanza, agradecieron al Gobierno Municipal y Estatal por la obra de pavimentación que se realizó en este sector de la población.

La señora Alma Rosa García, habitante del sector en nombre de sus vecinos agradeció la obra.

Al ser entrevistada, mencionó que después de la entrega de obra también solicitaron al alcalde César Alfonso Gutiérrez Salinas que se instalen reductores de velocidad, porque los conductores ya tomaron esta arteria como pista de carreras.

Los reductores de velocidad solicitarán que se instalen cerca del jardín de niños ubicado en ese sector de la población, para que los automovilistas respeten los señalamientos de tránsito. Otra de las peticiones que le solicitaron al Alcalde fue la instalación de la nomenclatura, porque ya desaparecieron los nombres de las arterias de la colonia.