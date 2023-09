Reconstruirán puente del río

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. En vista de que a ninguna autoridad le interesa reparar el puente peatonal del río Sabinas, los campesinos del ejido San Juan de Sabinas, se darán a la tarea se reconstruirlo para evitar un accidente estudiantil.

Los estudiantes de la Escuela secundaria Agropecuaria corren un verdadero peligro al momento de cruzar la carretera Estatal número 20 Múzquiz- Rosita para asistir a sus clases.

Juan Fernando Vázquez Velázquez, campesino del ejido San Juan de Sabinas, señaló que ya se cansaron de tocar puertas y hasta el momento no hay resultados a su petición de que construyan un puente nuevo para evitar accidentes de lamentables consecuencias entre la población estudiantil.

En vista de que no hay respuesta a su petición, los campesinos decidieron llevar a cabo la obra de construcción del puente con recursos propios, " las autoridades municipales dijeron no tener dinero para repararlo, ojalá y que no suceda ningún accidente de lamentables consecuencias entonces se darán a la tarea de realizarlo"

Cabe hacer mención que el puente del río Sabinas fue destruido con la creciente registrada el año pasado y hasta la fecha no se repara, los estudiantes del citado plantel educativo a diario corren peligro al momento en que se dirigen a la escuela secundaria debido a que la carretera Estatal es de gran afluencia vehicular.