Reconstruyen 80 % el museo de historia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ante el compromiso que tiene el ayuntamiento de Múzquiz, por preservar la historia, se viene trabajando en la reconstrucción del techo de las instalaciones del museo de historia, tal y como se había anunciado.

La alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena, dijo que en base al compromiso que se tiene con los habitantes de este municipio, pero especialmente con la historia se llevan a cabo los trabajos.

Actualmente los trabajos para la restauración del techo del museo, presenta un avance del 80%. La obra lleva un ritmo sino lento, si cuidadoso ya que se busca mantener la esencia del inmueble.

Explicó que tras contar con la validación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se llevan a cabo los trabajos, ya que se busca mantener la esencia de la edificación, que se remonta a los primeros pobladores de Múzquiz.

Dijo que en el lugar se tiene bajo resguardo una verdadera riqueza histórica, por ello la importancia de mantener las instalaciones del museo en las mejores condiciones ante la responsabilidad que implica el cuidado de la historia misma no solo de Múzquiz, sino en general del país.

Bajo resguardo se mantienen piezas únicas y de gran antigüedad, por tal motivo ha sido importante cuidar hasta el último detalle de la restauración del techo del inmueble.

Finalmente dijo que es mediante este tipo de acciones la forma en la cual las autoridades locales patentizan su compromiso por impulsar, apoyar y mantener vivas las raíces de Múzquiz, y en este caso en particular preservar la historia.