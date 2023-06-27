Recorre la 57 pareja Danesa

NUEVA ROSITA, COAH.- Martin y Katia, salieron desde Dinamarca hace dos años de su tierra natal en bicicleta recorriendo miles y miles de kilómetros su intención es llegar hasta Canadá para cumplir el reto que se fijaron.

Martin dijo que iniciaron la aventura desde Argentina recorrieron Sudamérica y esperan llegar a Canadá hasta el próximo año.

“La gente de México es muy cordial que los apoya con alimentos y agua embotellada”, expresaron.

Esta pareja viaja con su equipaje en su bicicleta recorriendo toda la carretera Federal 57, mientras que exista claridad del día, en la noche buscan alojamiento en hoteles o casa de huéspedes y otro día continuar con su camino.

Esta pareja se dedica a recorrer el mundo por hobby y con recursos propios, viajan conociendo las ciudades y costumbres de las familias en donde a veces se quedan por un par de días descansando.

Martin y Katia llegaron a esta localidad el día de ayer donde varias personas por curiosidad se acercaron a dialogar con los ciudadanos que entienden muy bien el español y también lo hablan aunque no al cien por ciento, después de adquirir refrescos, agua embotellada y algunos alimentos continuaron con su camino sobre la carretera Federal 57.