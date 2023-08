Recuerdan con misa a 10 mineros caídos

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Con una misa se recordó el primer aniversario luctuoso de la tragedia minera El Pinabete, familiares directos estuvieron presentes en la restringida celebración litúrgica que no tuvieron acceso los medios de comunicación.

Al termino de la misa Juanita Tijerina Amaya, hermana de Hugo uno de los mineros atrapados señaló que después de haber recibido más de cuatro millones de pesos, las viudas les lloran a sus muertos y se divierten en ferias y cabalgatas en completo estado de ebriedad.

Los únicos que sienten el verdadero dolor de perder a sus mineros son los padres de familia, hijos y hermanos a pesar de que ya pasó un año de su muerte aún le lloran y lo extrañan como si fuera el primer día en que les avisaron de la tragedia.

Agregó que el dinero distanció a los familiares de las viudas prueba de ello desde noviembre que no sabe de sus sobrinas, espera verlas muy pronto en caso de que su cuñada lo permita.

Así mismo lamentó el accidente ocurrido en el pozo LA Fuga ubicado en el ejido El Mezquite donde perdieron la vida dos mineros señalando que igual como en otros casos son los mismos políticos que aparecen como dueños de minas que operan sin las medidas de seguridad.

Dijo desconocer cuando será el rescate debido a que no hay fecha estimada para lograrlo, en cuestión de los responsables dijo desconocer la situación de los detenidos ya que a la familia no les informan sobre el particular.