Recuerdos de una Esposa Viuda Sobre la Tragedia en la Mina El Pinabete

VILLA DE CLOETE, COAH.- ¡Cuando la vida te arrebata lo que más quieres! Carolina Álvarez Oviedo, viuda de Jorge Luis Martínez Valdez, uno de los mineros recuperados tras su muerte en la mina El Pinabete el 3 de agosto de 2022, menciona que es difícil vivir sin la persona que fue su compañero de vida durante 19 años.

"Nosotros procreamos dos hijos, Carolina de 18 años y Jorge de 12. Ellos eran todo el querer de mi esposo, a quien ahora recordamos con gran añoranza, y más en estos días cuando revivimos los momentos de desesperación tras habernos enterado de la tragedia que enlutó a 10 familias," expresa a LA VOZ.

Carolina asistirá mañana a la misa que se realizará en la mina El Pinabete, a las 10:00 horas. Nos solicitan que acudamos 4 personas, pero en mi caso, asistiremos mis dos hijos, la mamá de Jorge, mis cuñados y yo. Además, llevaremos flores al panteón San José de Cloete.

Carolina expresó que ha atravesado momentos difíciles y que hace días soñó con su esposo. "Me tomó del hombro y, al voltear, me dijo ´Sí soy yo´. En ese momento necesitaba mucho un abrazo y él me lo dio, diciéndome que dejara todo lo que traía, que todo estaría bien. Eso me reconfortó," señaló.

"La tragedia de la mina El Pinabete es algo que no se olvida. Se vienen muchos sentimientos encontrados, de tristeza y de muchas preguntas sin respuestas, pero tengo que ser fuerte por nuestros hijos," expresó Carolina.

Como si hubiese sido ayer, Caro recuerda que se encontraba laborando en Trinity al momento en que le informaron de los hechos registrados en la mina.

"Mi esposo era alegre, un poco explosivo, tenía un carácter fuerte. En el mes de julio cumpliríamos 19 años de casados," señaló.

La vida sin él es difícil porque ya no es como hablarle a papá para esto, contarle cómo nos fue durante el día en casa o en el trabajo y en las graduaciones de nuestros hijos. Se sintió mucho su ausencia.

"Lo material va y viene, pero la presencia de él ya no la tenemos. Ya no está aquí quien nos hacía fuertes," agregó.

Carolina destacó que las autoridades federales les han cumplido en todo, pero el patrón aún no ha reparado los daños. "Es lo único que queda pendiente y no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que se haga justicia por lo que pasó," subrayó.

Finalmente detalló: "Creo que todo mundo tiene proyectos de vida, proyectos a futuro, a veces no juntos, pero en nuestro caso hubiésemos querido ver juntos crecer a nuestros hijos. Sin embargo, son cosas que se arrebatan de un momento a otro."

La tragedia en la mina El Pinabete se registró el 3 de agosto de 2022, al inundarse el complejo de carbón. Mañana se cumplen 2 años de estos hechos que marcaron para siempre la vida de 10 familias residentes del municipio de Sabinas, Coahuila, en la Región Carbonífera.