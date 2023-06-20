Recuperan a su hijo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El menor de edad que fue localizado “encerrado” y solo en una vivienda de la colonia Infonavit-Reforma fue devuelto a sus padres.

Karina Reyes, Procuradora Municipal de la PRONNIF dio a conocer lo anterior, destacando que afortunadamente el niño de 2 años de edad se encontraba bien de salud al momento de resguardarlo en las oficinas de la Preventiva Municipal.

Destacó que de lo ocurrido se percataron cuando el pequeño ya estaba en las oficinas de Seguridad Pública, procediendo a ahondar en la investigación.

De acuerdo al reporte policiaco, recibieron una llamada telefónica por parte de vecinos del fraccionamiento informando que al interior de una vivienda se escuchaba el llanto de un niño ante lo cual los habitantes pedían investigar.

Al arribar al domicilio de la calle Piedras Negras, los uniformados tuvieron que derribar una puerta para ingresar al domicilio localizando al menor completamente en llanto.

“Lo que hicieron los efectivos fue atender al niño, desplazándolo posteriormente personal de la PRONNIF a la Casa Hogar de la ciudad de Nueva Rosita”, indicó la entrevistada.

Agregó que finalmente ayer se enteró que los padres de familia pudieron recuperar a su pequeño, exhortándolos a tener más cuidado de su primogénito.