Recuperan aparatos electrónicos

MINERAL DE RANCHERÍAS, COAH.- Elementos de la Policía Municipal, aseguraron durante el día de ayer aparatos electrónicos y una hielera presuntamente robados en una vivienda de ese mineral.

Lo anterior, luego que tras la detención de un familiar del presunto ladrón una vecina se acercó a los policías para indicarles que había adquirido unos objetos y temía fueran producto de algún ilícito.

Al encontrarse en la calle El Cedral, los policías se encontraban atendiendo el reporte de un hombre ocasionando molestias en un domicilio, cuando llegó una mujer a decirles que días antes un hermano del sujeto detenido, Édgar (N) de 23 años de edad, le había ofrecido en venta una licuadora, un tostador de pan, una pantalla de video y una hielera y al parecer eran objetos robados a casa habitación.

En ese sentido, los policías procedieron al aseguramiento de los aparatos electrónicos y se trata de una pantalla de 32 pulgadas, una licuadora, un tostador de pan y una hielera en color azul.