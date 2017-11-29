Recuperan artículos con reporte de robo

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Elementos de la Policía Municipal lograron recuperar varios artículos que habían sido sustraídos de una camioneta minutos antes por los amantes de lo ajeno.

Los hechos se registraron al filo de las 20:00 horas de ayer, cuando la Policía Municipal fue informada que una camioneta de la marca Ford, color negra, con placas del estado de Coahuila, propiedad de Eunice Alonso (P), había sido cristaleada.

La agraviada es vecina del ejido la Cuchilla y llegó a visitar a unos familiares al barrio la Rampa, por lo que al percatarse de lo sucedido dio parte a las autoridades.

Rápidamente los policías comenzaron un operativo, minutos después el propietario de una cantina ubicada sobre la zona Centro de este mineral, indicó que unos individuos pasaron corriendo y dejaron cosas detrás de su negocio y huyeron.

Al realizar la revisión los oficiales encontraron una lámpara minera, un gato hidráulico y la caratula del autoestéreo y unas botas de trabajo, por lo que exhortaron al afectado a que presentara su denuncia correspondiente por el delito de robo en contra de quien o quienes resulten responsables.