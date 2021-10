Recuperaría "el abuelo" su libertad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Existe la posibilidad que Ricardo N alias "El Abuelo" recupere su libertad a través de una medida alterna de solución de conflictos, lo anterior, si la defensa así lo solicita, expresó el delegado regional de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén.

La autoridad mencionó que el delito que se le atribuye al septuagenario es por privación de la libertad no agravada, dejando en claro que no se dio la comisión del delito de violación contra Wendy N, joven de 26 años de edad que fue retenida a la fuerza semanas atrás, en el domicilio particular del anciano, situado sobre la calle 5 de Mayo.

Dado lo anterior, será el juez de control quien esté resolviendo sobre el particular, dijo el delegado.

Agregó a su vez que, aún se sigue con el plazo de investigación, se le brinda la atención debida a la víctima y, argumentó que continúa la medida cautelar aplicada al imputado, es decir la prisión domiciliaria con la imposibilidad de que esta persona pueda salir o bien trasladarse del mismo, de un lugar a otro.

Añadió que familiares del imputado han solicitado además se valore al adulto mayor puesto que señalan, padece de sus facultades mentales sin embargo tendrá que ser un especialista quien determine lo anterior y analizando dicha circunstancia de ello se informará al juez penal posteriormente, de resultar esto cierto, la ley exime a personas incapaces de ser imputadas y por ende procesadas.

Respecto al dicho de algunos vecinos de Ricardo N quienes señalan, el individuo ha violado la prisión domiciliaria, indicó el delegado que no tiene ningún reporte al respecto.

"Al parecer hay comentarios respecto a que el imputado sube a la azotea, pero la Policía de Investigación no me ha hecho ningún incidente", resaltó el licenciado.

Cabe destacar si esto llegase a ocurrir, el individuo perdería todo beneficio de llevar el proceso penal en resguardo domiciliario y tendría que ser solicitado ante el juez por parte del Ministerio Público, la prisión preventiva.