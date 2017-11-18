Recuperó Rubén paz de Coahuila

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- El Secretario de Infraestructura en el Estado, Marco Antonio Dávila Montesinos presidió la glosa del sexto informe de Gobierno de Rubén Moreira Valdez que se llevó a cabo el pasado jueves ante cientos de militantes priistas que se aglutinaron para escuchar y presenciar los resultados del último informe del Mandatario estatal.

El funcionario estatal destacó que el Gobernador del Estado recuperó la paz combatiendo la delincuencia organizada, durante el sexenio invirtieron cinco mil millones de pesos para mejorar la seguridad y la procuración de la justicia. Se logró la construcción de tres nuevos cuarteles militares, 6 bases de operaciones, 3 bases aéreas y 4 cuarteles de Fuerza Coahuila.

En el renglón de educación a lo largo del sexenio se construyeron 8 universidades tecnológicas y politécnicas, operando en el Estado 235 preparatorias más, los jóvenes contarán con más de 500 opciones de programas académicos de educación superior.

En esta administración se alcanzó una cifra histórica, en empleos generados se lograron 160 mil plazas laborales, se realizaron en total 115 ferias del empleo en todas las regiones del Estado.

Se logró combatir la pobreza de las familias coahuilenses principalmente quienes vivían en pobreza extrema, ahora son 60 mil personas las que lograron transitar a un mejor nivel de vida.

La salud fue una prioridad para el Gobernador del Estado, ahora se cuentan con hospitales generales en Piedras Negras y Torreón, además se construyeron el Hospital Materno Infantil y el Centro Oncológico de la Región Sureste de Saltillo.

En Coahuila se cuenta con la ley de transparencia más moderna y completa de América Latina, que revelan que el Estado tiene las finanzas públicas más transparentes de todo el País.

También defendió al sexo femenino con la construcción de 5 centros de justicia y empoderamiento para la protección de sus derechos y de sus hijos. También se llevó la cultura a todos los rincones de la Entidad. Otorgó más derechos a los coahuilenses, además fortaleció y modernizó nuestras leyes.