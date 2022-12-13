Refuerza Múzquiz seguridad de bancos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Regional, preparan un operativo de presencia y vigilancia en el exterior de las sucursales bancarias para ofrecer mayor seguridad a los habitantes de la Carbonífera que están por recibir la entrega de aguinaldos.

El delegado regional, Ulises Ramírez Guillén, mencionó que durante el éxodo vacacional también habrán de proteger al sector comercial así como también los sectores a domicilio en las colonias a fin de evitar o prevenir los robos que puedan suscitarse.

Indicó que como punto de acuerdo con los ayuntamientos también habrán de tratar si pueden instalar puntos de revisión para detectar a personas que conducen en estado indebido, evitando con ello accidentes con lamentaciones en los cuales pudieran incurrir los conductores alcoholizados.

“Tenemos que cuidar de la ciudadanía y sobre todo de los visitantes pues es en estas fechas decembrinas cuando existe mucha presencia de turistas y de gente que también viene a sus hogares para pasar este período vacacional, provenientes del extranjero, destacó la autoridad.

Ramírez Guillén, agregó que las Agencias del Ministerio Público estarán abiertas en los horarios normales para atender a la población contando con guardias esto a fin de no cerrar las puertas y estar siempre atentos a todo lo que pueda suceder durante esta temporada navideña.