Refuerzan operativos para combatir hurtos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Para preservar la tranquilidad en esta ciudad, el director de Seguridad Pública Municipal David Alejandro Ramírez Sánchez, continúa con una serie de operativos de vigilancia con el fin de inhibir al máximo la comisión de algún tipo de ilícito en este municipio.

Los elementos de seguridad pública, permanecen con un operativo de presencia y revisión de personas sobre la zona centro, barrios y colonias en todo el Municipio.

Con esta serie de acciones los oficiales municipales a lo largo de estos días, han logrado reducir los índices delictivos de diversos ilícitos como son el robo a casa habitación, robo de vehículos y autopartes, asalto a comercios y robo a transeúntes entre otros delitos de alto impacto que afectan la vida de los ciudadanos.

En su oportunidad el director de Seguridad Pública David Alejandro Ramírez Sánchez, manifestó que continuarán con esta serie de operativos lo que resta del año debido a la cantidad de llamadas de la ciudadanía donde solicitan su atención ya que se mantendrá cero tolerancia contra la delincuencia y seguirán trabajando por un Municipio más seguro para todas las familias.