Refugian a niña en Casa Hogar

NUEVA ROSITA, COAH.- La menor que fue golpeada por el padrastro en Nuevo Barroterán fue ingresada a la casa hogar “Refugio y Esperanza”, la pequeña visiblemente golpeada de su rostro y parte de sus orejas recibió atención medica la noche de ayer en el hospital Regional a causa del vómito que presentaba.

Claudia Hernández Salas, titular de la casa Hogar Refugio y Esperanza señaló que desde el momento en que ingresó la pequeñita no toleró el alimento y comenzó a vomitar quizás por los golpes que presenta.

En este lugar se encuentran niños en situación extrema desde abandono por padres, maltrato físico, violación, hasta niños migrantes que por cierto ayer se entregó un menor a sus familiares de la ciudad de México.

Los niños migrantes a quienes se le ha brindado asilo en este lugar son originarios de Guatemala, El Salvador, Chiapas, Oaxaca entre otros estados de la República Mexicana quienes van de paso por esta localidad.

Los niños migrantes permanecen en Casa Hogar hasta que personal de Migración decida repatriarlos a su lugar de origen o bien entregarlos a familiares que tengan su residencia en México.