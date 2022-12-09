Contactanos

Regalan sonrisas a alumnos del CAM 18

Bienhechores del Pueblo Mágico de Múzquiz se sumaron a esta causa.

Teresa Muñoz
Por Teresa Muñoz - 09 diciembre, 2022 - 06:11 p.m.
Regalan sonrisas a alumnos del CAM 18
Más de 30 niños del CAM 18 fueron apadrinados con un regalo.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través del programa “Regala una Sonrisa 2022”, alumnos y alumnas del Centro de Atención Múltiple (CAM 18) fueron apadrinados por bienhechores muzquenses obsequiándoles un regalo.

Dicho evento se realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Capitán, Miguel de la Garza Falcón” donde estuvieron presentes aquellas personas que decidieron amablemente apoyar esta causa brindando momentos de alegría e ilusión en esta época decembrina a los estudiantes de dicha institución educativa que dirige la profesora, Isaura Elvira Bermea Suárez.

Regalan sonrisas a alumnos del CAM 18
Bienhechores de Múzquiz apadrinaron a niños y niñas del CAM.
Regalan sonrisas a alumnos del CAM 18
Dicho evento se realizó en la Casa de la Cultura “Capitán, Miguel de ,la Garza Falcón”.
Regalan sonrisas a alumnos del CAM 18

Fueron más de 30 alumnos los que disfrutaron de este emotivo evento y recibieron de manos de sus padrinos los regalos sorpresa alusivos a la navidad.

Personal docente y administrativo del plantel, agradecieron por tanto cariño y apoyo demostrado a los estudiantes así como a la institución que año con año se esmeran por efectuar este tipo de eventos.

