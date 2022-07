Registra Carbonífera doble suicidio

SABINAS, COAH. – Dos suicidios sacudieron de nueva cuenta a la Región Carbonífera y llamaron a la reflexión de diversos sectores de la sociedad entre los que destaca la iglesia, psicólogos y la opinión pública.

El día de ayer una ama de casa de 45 años de edad y residente de la Villa de Agujita decidió acabar con su vida, ella se dio un balazo en la frente.

Asimismo víctima de depresión un padre de familia se suicidó ahorcándose en el interior de su casa la mañana de ayer en el Municipio de Múzquiz.

UN BALAZO EN LA FRENTE

El cuerpo estaba sobre el sillón y alrededor mucha sangre, con un disparo en la frente. Aún con vida la suicida fue trasladada a un hospital de Nueva Rosita donde, horas después perdió la vida.

Autoridades informaron que se trataba de otro suicidio, la tercera mujer que escapa por la puerta falsa en lo que va del año.

Nidia Paloma, fue trasladada a la clínica 24 del IMSS de Nueva Rosita, donde los médicos encargados lucharon por salvarle la vida, sin embargo, ya no pudieron hacer nada.

Hasta el momento se desconocen las causas o motivos que orillaron a la ciudadana a salir por la puerta falsa, su familia manifiesta que era una persona muy tranquila y sin vicios.

Víctima de depresión un padre de familia se suicidó ahorcándose en el interior de su hogar durante la mañana de ayer, el macabro hallazgo fue descubierto por una mujer que dijo ser pareja del infortunado.

El Delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén, confirmó este lamentable hecho manifestando que el hoy occiso en vida respondía al nombre de José Ricardo N, tenía 43 años de edad y su domicilio en calle Colegio Militar de esta ciudad.

El suicida utilizó una cuerda para colgarse de una de las ventanas de su domicilio.

Sobre este mismo hecho, Don José Guadalupe Olivares Sánchez, padre de la persona que acabó con su existencia, mencionó a LA VOZ que a su hijo lo vio el pasado lunes por la tarde, -Platiqué con él, yo lo observé tranquilo, sin embargo, por la madrugada me dijeron que fue a buscarme, pero nadie me despertó, me comentaron que José Ricardo había dicho que se sentía mal pero ya no pude hablar con él" –fue hoy por la mañana cerca de las 08:30 horas cuando me avisaron que se había suicidado, expresó el afligido padre de familia.

Argumentó el entrevistado que presuntamente su primogénito dejó un recado póstumo, pero desconoce que el contenido del mensaje.

"Hoy le pido a los padres de familia que vean a sus hijos, que no por el hecho de que ellos ya hicieron su vida, nosotros vamos a dejar de verlos".

Señaló que José a quien cariñosamente le decían "La Burra" tenía problemas de drogadicción, desafortunadamente luego cayó en una fuerte depresión, factores que acabaron con su vida.