Registran escuelas 50% de ausentismo

NUEVA ROSITA, COAH. Por la ola de calor que registra temperaturas extremas, se notó el ausentismo de un 50 por ciento de los alumnos en el turno matutino de la escuela secundaria Federal Profesor Fortunato Gutiérrez Cruz.

Las temperaturas que se registran en la actualidad rebasan los 43 grados centígrados a la sombra, lo que provoca el ausentismo del estudiantado en plena recta final del ciclo escolar 2022- 2023 precisamente cuando inician los exámenes de fin de cursos.

Los alumnos deberán de asistir a clases hasta el 29 de junio fecha estipulada de fin de cursos, y el 3 de julio se hará la entrega de sus boletas de calificaciones que los acredita a que cursen otro nivel así como la documentación de los estudiantes que finalizan su instrucción secundaria.

Guadalupe Concepción Franco Campos, director del citado plantel educativo, señaló que hasta el momento no han recibido alguna instrucción por parte de la Secretaria de Educación para reducir el horario de clases por la ola de calor que se pronostica que alcanzará hasta los 47 grados centígrados que seria histórico en la Región Carbonífera ya que nunca se había registrado temperaturas tan elevadas.

Ayer miércoles la Secretaría de Educación sostuvo una reunión con Protección Civil y Secretaria de Salud en el Estado, con la finalidad de tomar decisiones para evitar que las altas temperaturas afecten al estudiantado, se espera que para hoy se tomen decisiones para modificar las actividades que se lleven a cabo en el nivel básico.