Regresan militares al 14 Regimiento

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras un mes de adiestramiento en el Estado de Chihuahua, finalmente ayer cerca de 400 militares del 14 Regimiento de Caballería Motorizado adscritos a la SEDENA arribaron al Municipio de Múzquiz, enfilándose al interior de la base militar encabezando el convoy de unidades el coronel Francisco Cosme Teoba.

Los efectivos de la milicia fueron recibieron con ovaciones, porras y muestras de amor a través de emotivos mensajes por parte de sus familias.

1 / 3 Después de 1 mes de adiestramiento finalmente están en casa. 2 / 3 Fueron recibidos por sus familias. 3 / 3 Comandante, Francisco Cosme Teoba, Coronel del 14 Regimiento de Caballería Motorizado. ❮❯

Madres de familia, esposas, hijos, hermanos se concentraron la tarde de ayer sobre el bulevar Melchor Múzquiz, frente a las instalaciones del 14 Regimiento esperando el arribo de sus seres queridos que por espacio de un mes estuvieron recibiendo toda una serie de adiestramientos en combate para garantizar el cumplimiento eficaz de las misiones que demanda la sociedad mexicana.

El convoy de por lo menos 60 unidades fue encabezado por el comandante del 14 Regimiento, Coronel, Francisco Cosme Teoba, quien en todo momento ha estado al pendiente de los trabajos realizados por dicha base militar ofreciendo a los pobladores seguridad refrendando el compromiso de velar por la integridad de las familias.