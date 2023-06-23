Regresará Tony Wislar a presidencia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través de sesión ordinaria de cabildo, con 12 votos a favor, se aprobó que Antonio Gutiérrez Wislar, se reincorpore a la administración municipal 2022-2024 como octavo regidor del ayuntamiento.

Lo anterior luego de que el integrante del cabildo emitiera la solicitud correspondiente para dejar sin efectos la licencia otorgada mediante el decreto número 428 a fin de reincorporarse a sus funciones y obligaciones que determina el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos legales.

Dado lo anterior, se aprobó por mayoría de votos que el ciudadano regrese al ayuntamiento argumentando por su parte los representantes de la fracción priista que se abstuvieron de votar a favor de este punto esperando también se incorpore a presidencia la persona que suplirá la ausencia de Margarita González como regidora (fallecida).

La alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra informó que en su momento fue solicitado ya al Congreso del Estado la suplencia de dicho puesto por lo que están a la espera de una respuesta.

Cabe señalar, el cargo como octavo regidor supliendo a Gutiérrez Wislar fue conferido en su momento al ciudadano de la Villa de Esperanzas, José Hipólito García Silva.