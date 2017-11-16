Rehabilitan salón de usos múltiples

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- La presidenta del D.I.F. Érica Lozano de Gutiérrez hizo entrega oficial del salón de usos múltiples a la directiva de adultos mayores completamente remodelado para que lo utilicen en sus actividades.

La remodelación de usos múltiples se logró gracias a las actividades que se realizaron durante cuatro años en coordinación con los adultos mayores.

El señor Oscar Martínez Vera integrante del grupo de adultos mayores agradeció a la señora Érica Lozano de Gutiérrez por la entrega quienes se comprometieron a cuidarlo y a darle buen uso.

La remodelación consiste en la reparación total de sanitarios, pintura, adquisición de aparatos de aire entre otras obras de beneficio para los adultos mayores.