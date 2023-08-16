Reina de belleza viajará a Perú

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Heidy Hernández es una joven muzquense con aptitudes en pasarela a través del modelaje la cual estará representando a México en un Certamen Internacional de Belleza en Lima Perú.

En entrevista con la simpática jovencita dijo estar lista para este gran evento que se tiene programado para el mes de septiembre del presente año.

Al participar como invitada especial en la caravana de Foringas Truck acompañando a quienes participaron como candidatas a reina de la Feria Santa Rosa de Lima 2023, mencionó estar emocionada por este tipo de eventos que dan realce al Municipio de Múzquiz y, a la vez dijo estar satisfecha por el camino recorrido hasta llegar hoy en día al lugar donde se ha posicionado en el ámbito del modelaje.

“Los certámenes de belleza siempre me llamaron la atención por lo que hace 3 años inicié mi carrera en la plataforma Time Universe, fue mi primer paso en pasarelas y seguí adelante luchando por mis sueños”, expresa.

Argumenta que posteriormente se inscribió en otras plataformas hasta llegar a Universe Beauty participando en el certamen de belleza a nivel municipal, estatal y nacional, obteniendo un indiscutible triunfo.

Añadió que fue el pasado 6 de agosto cuando obtuvo su primer lugar en la final del nacional de Universe Beauty logrando así su pase al evento internacional.

“Estos bonitos momentos son etapas de mi vida que habrán de quedar grabadas en mi memoria por siempre pues son vivencias que perduran con el paso de los años al convivir con otras jóvenes y conocer otros lugares, otras costumbres y tradiciones”, expresó Heidy.

En esta ocasión mi mensaje va para todas aquellas jóvenes que no se animan a participar en dicho eventos ya sea por temores o por ponerse límites barreras, exhortándolas a que logren todos sus propósitos.

No hay que ponerse limites, en verdad deben de luchar por lo que quieren, si les gusta hacer algo, tienen un sueño, hay que luchar por ello a fin de lograr resultados excelentes.