Reinaugura RMV el Teatro Juárez

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Rescatado de las ruinas, el teatro Juárez situado en este mineral, resurgió como el “Ave Fénix” gracias a la colaboración del Gobierno del Estado y el Municipio en la aplicación de recursos para remodelar dicho edificio, considerado por los habitantes de la villa de Esperanzas como una verdadera joya arquitectónica, que data del año 1906.

Ayer cerca de las 12:00 del mediodía, el mandatario estatal Rubén Moreira Valdez, acompañado del presidente municipal de Melchor Múzquiz Luis Fernando Santos; su esposa Gaby Maltos de Santos; la alcaldesa electa Luisa Alejandra Santos y los alcaldes de Progreso, San Juan de Sabinas y Sabinas, llevaron a cabo la reinauguración de esta majestuosa obra que enorgullece a las familias de Esperanzas, al contar con un teatro de esta magnitud en dicho mineral.