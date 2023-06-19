Reinstalan a Rosalba

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS.- Después de haber sido despedida injustificadamente de la administración municipal 2022-2024 del Municipio de San Juan de Sabinas, Rosalba Requenes fue reinstalada en su puesto hace algunos días.

Los habitantes de esta Villa expresaron a la ciudadana su satisfacción al enterarse de esta buena noticia puesto que beneficia a la población en general.

Como se recordará, en días pasados los lugareños de esta comunidad se manifestaron en el exterior de las oficinas de enlace de esta Villa inconformes por el despido injustificado de la señora Rosalba.

Por espacio de algunas horas las familias tomaron las instalaciones del lugar donde por muchos años laboró la funcionaria; exigían la presencia del alcalde y, una explicación sobre el despido de la mujer a quien ellos decidieron poner al frente de la oficina de enlace entre Pueblo y Gobierno.

Finalmente y sin tanto preámbulo, Doña Rosalba regresó a la oficina de enlace lo cual fue vitoreado por los habitantes de la Villa de San Juan de Sabinas.





