Renovarán dirigencia en el PRI de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- "Estamos en vísperas de que nuestra presidenta estatal Verónica Martínez García junto con su comité directivo estatal inviten a una convocatoria para hacer los cambios, tanto de comités municipales en todo el Estado o en alguna región del mismo, informó Urbano Flores, presidente del PRI en esta localidad.

En algunas regiones ya se han hecho y vamos a esperar tiempos y formas para ver si el Comité Directivo Estatal emite la convocatoria para hacer los cambios en este Municipio. Entonces yo con mucho gusto he trabajado con la militancia de mi partido y llegando la hora de hacer nuestro cambio, con mucho gusto nos uniremos a quien me supla en su momento.

Por otra parte, me siento muy orgulloso de todo mi comité, de la militancia y de toda la gente que nos ha apoyado en estas cuatro elecciones que han estado a mi cargo, donde hemos obtenido cuatro triunfos y hemos trabajado arduamente muy pegados a los primeros priistas, porque han hecho muy buen trabajo, ese es el reflejo donde la gente cree en nuestro partido.

Tenemos grandes ventajas porque hemos hecho las cosas muy bien, las obras se han hecho en todo el Municipio, Región y Estado y seguiremos trabajando en bien para toda la comunidad de Múzquiz".