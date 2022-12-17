Renuncia el Obispo ante Papa Francisco

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.- Dado a que en este mes de diciembre el obispo de la Diócesis de Piedras Negras Alonso Gerardo Garza Treviño cumple 75 años de edad, presentó su renuncia al Papa Francisco dando cumplimiento a lo que establece la Iglesia en el derecho canónico.

Una vez presentado este documento esperará la respuesta del Santo Padre que le indicará cuánto tiempo más permanecerá en dicha Diócesis.

Mediante un comunicado oficial, el Vocero Diocesario, presbítero Juan Armando Renovato López se dio a conocer sobre la renuncia de Monseñor Garza Treviño.

El derecho canónico establece en su artículo 401 que al obispo diocesano que haya cumplido setenta y cinco años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al Sumo Pontifice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias.

Asimismo en el documento dice pidamos al Dador de todo bien que el manifieste su voluntad y siga derramando abundantes bendiciones sobre la Diócesis de Piedras Negras.

Cabe señalar que Monseñor Alonso Garza Treviño lleva en la Diosesis 20 años ininterrumpidos así lo expresó hace unos días que visitó la región carbonífera para presenciar las fiestas Guadalupanas.