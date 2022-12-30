Reorganizan la CANACO

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elmer Rocha García, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio presidió una reunión a la que convocó a comerciantes de la localidad con el propósito de organizarse para plantear proyectos y programas a través de los cuales puedan salir adelante y reactivar su economía a partir del 2023.

En la reunión estuvo presente Enrique Falcón Cepeda, ex presidente de la cámara en dos ocasiones, destacando los logros que el comercio local puede obtener trabajando en conjunto por un bien común.

La Cámara tiene entre 50 y 60 socios con los cuales planean reunirse mes con mes a fin de efectuar algunas actividades que redunden en bien de los propietarios de pequeños y medianos comercios situados en esta ciudad.

Precisó además que durante la pandemia el comercio se vio fuertemente golpeteado por espacio de dos años, lo cual esperan dejar atrás buscando entre todos, soluciones para mejorar la economía de este municipio.

Rocha García agregó que afortunadamente con El Buen Fin les fue muy bien dejando una importante derrama económica durante estos últimos dos meses.