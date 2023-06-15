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Coahuila

Reparan camión cisterna

Presentaba una falla en el tanque de plástico que tenía.

Por Staff / La Voz - 15 junio, 2023 - 10:36 p.m.
EL Camión Cisterna de Protección Civil quedó totalmente restaurado.
EL Camión Cisterna de Protección Civil quedó totalmente restaurado.

MÚZQUIZ, COAH. – EL Camión Cisterna de Protección Civil quedó totalmente restaurado, debido a la falla que presentaba en el tanque de plástico que tenía, este fue retirado y se instaló un tanque metálico que brindará más seguridad a la hora de que se utilizado en algún llamado.

Así lo confirmó Gustavo Vázquez, titular de Protección civil, quien recalcó que se hizo la solicitud a la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra de que el camión tenía que ser reparado, y la respuesta fue inmediata.

“Ahora nuestro camión cisterna es metálico del tanque, y obviamente mas duradero y de mas capacidad, podremos dar un mejor servicio cuando se presente algún incendio o situación que amerite su uso.

 

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