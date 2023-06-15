Reparan camión cisterna

MÚZQUIZ, COAH. – EL Camión Cisterna de Protección Civil quedó totalmente restaurado, debido a la falla que presentaba en el tanque de plástico que tenía, este fue retirado y se instaló un tanque metálico que brindará más seguridad a la hora de que se utilizado en algún llamado.
Así lo confirmó Gustavo Vázquez, titular de Protección civil, quien recalcó que se hizo la solicitud a la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra de que el camión tenía que ser reparado, y la respuesta fue inmediata.
“Ahora nuestro camión cisterna es metálico del tanque, y obviamente mas duradero y de mas capacidad, podremos dar un mejor servicio cuando se presente algún incendio o situación que amerite su uso.