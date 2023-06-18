Reparte empresa agua en colonias

NUEVA ROSITA, COAH. Ante la carencia del vital líquido en los diferentes sectores de la población, empresarios se dieron a la tarea de suministrar el vital líquido mediante pipas.

Las familias de colonias altas tenían seis meses sin el vital líquido en forma continua, a cuenta gotas tenían agua potable que ya la tubería se estaba enmoheciendo y liquidando los recibos mensuales muy elevados sin que les prestaran el servicio.

Gerardo Ríos Casillas, habitante de un sector de la colonia Prolongación Allende dijo que había acudido con el administrador de Simas para externar su queja por el tiempo que carecen de la falta de agua potable, sin embargo no le creyeron señalándole que próximamente van a contar con el vital líquido las 24 horas del día.

En vista de que su denuncia no prosperó, se vio en la necesidad de hacer un llamado mediante las redes sociales a los empresarios para que les regalaran o le vendieran agua debido a que ya era imposible seguir sin el vital líquido principalmente en los hogares donde hay menores de edad y adultos mayores.

Su petición tuvo respuesta, la empresa Materiales Industrializados S.A. de C.V envió una pipa de gran capacidad con agua no potable para apoyar a las familias de dicho sector que se encontraban desesperados por carecer del vital líquido.

Las familias afectadas hicieron filas con recipientes de todos tamaños para abastecerse del vital líquido que es muy necesario para realizar las tareas diarias del hogar, para ingerir compran los garrafones de agua purificada para subsistir.