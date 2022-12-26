Reporta HR saldo blanco

NUEVA ROSITA, COAH.- Saldo blanco reporta el hospital Regional durante las festividades de Noche Buena y Navidad, no se ameritó la hospitalizacion por hechos sangrientos, fue mínimo el número de pacientes que se registró en el área de urgencias durante estas fechas.

Quizás por la onda gélida registrada durante esos días impidió que familias salieran de paseo quedándose resguardadas en sus domicilios para no exponerse a los padecimientos propios de la temporada.

Juan Arturo Montemayor Menchaca Director médico del hospital Regional, señaló que el hospital luce casi vacío son pocos los pacientes hospitalizados y es mínimo el servicio médico que demanda la ciudadanía durante estas fechas.

El único departamento que registra más movimiento es el área de medicina preventiva donde acuden menores de edad y adultos mayores a vacunarse contra la influenza y el covid-19, los consultorios lucen vacíos.

Montemayor Menchaca, espera que el día último del año no se registren hechos de sangre debido a que las condiciones del tiempo estarán mucho mejor que el que prevaleció el 24 y 25 de diciembre.

El galeno hace un llamado a la comunidad a no exponer su vida ni la de sus familias al momento de detonar cohetes para anunciar el fin de año y dar la bienvenida al 2023 con la intención de prevenir accidentes de quemaduras que son los incidentes típicos que se registran con frecuencia durante esta fecha.