Reportan estable al accidentado

NUEVA ROSITA, COAHUILA. - Luego de sufrir ayer un accidente del que salió gravemente herido Fernando Monasterio Ramírez es reportado estable por parte de la clínica 24 del IMSS de esta ciudad, se encuentra bajo vigilancia médica estricta, informó el doctor Daniel Pompa Guajardo.

Manifestó lo anterior después de haber practicado una cirugía, en donde se realizó un lavado quirúrgico de costilla y fractura de brazo derecho y pierna izquierda, este informe fue dado a conocer también por la Fiscalía General del Estado en destacamento de esta ciudad.

Monasterio Ramírez de 62 años, con domicilio en Houston Texas chocó de frente contra un tráiler que provenía de Nava Coahuila con destino a Nueva Rosita, en el kilómetro 156 de la carretera libre Monclova- Piedras Negras, pasando el paraje conocido como “Las Codornices”.

Llego a la clínica 24 del IMSS con herida costal izquierda, contusión de tórax, fractura de brazo izquierdo y fractura de tibia y peroné izquierdo según la valoración del trauma de este hospital quienes hicieron los estudios correspondientes, permanecerá en este hospital hasta que logre recuperarse de sus heridas.

El conductor del tráiler fue asegurado por las autoridades en lo que se realizan las investigaciones de lo sucedido, en esta carretera, se desconoce si al hospital acudió un familiar de la persona herida.