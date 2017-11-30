Reportan minero herido

SABINAS, COAH.- Saúl Jacobo Hernández Reina trabajador de una empresa minera ubicada en el ejido el Mezquite resulto con fracturas en diferentes partes del cuerpo después de sufrir un accidente mientras laboraba en ese lugar.

Esta empresa se encuentra ubicada cerca de este ejido en el municipio de Sabinas, el accidente de acuerdo al testimonio del trabajador, estando trabajando en el tumbe de carbón se desprende una roca del techo y esto provoca fracturas tanto en el brazo como en la pelvis.

Fue atendido por parte del Seguro Social y su estado de salud está en recuperación, siendo monitoreado por autoridades de la secretaria de trabajo y previsión social.

Se informó que las autoridades de trabajo tomaron conocimiento por parte de la dirección de Protección Civil de San Juan de Sabinas, donde se reportaba que una persona posiblemente minero había sufrido un accidente.

Indicó que los hechos se registraron el pasado lunes por la tarde siendo llevado al Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica.

En lo que va del año se han registrado alrededor de 34 accidentes relacionados con la minería de los cuales solo 4 han sido fatales.