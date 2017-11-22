Reportan saldo blanco en largo desfile de NR

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Saldo blanco arrojó el megadesfile revolucionario celebrado en el Municipio, donde se contó con la presencia del Gobernador del Estado, funcionarios de su gabinete y autoridades Municipales.

Por espacio de ocho horas y media que duró el desfile las familias permanecieron en sus lugares presenciando los contingentes que participaron, siendo el más largo del Estado.

Los cuerpos de rescate atendieron a los alumnos que se desmayaron, personas adultas que presentaron hipertensión arterial, pero no hubo hechos qué lamentar en el trayecto del desfile.

Durante esta festividad que contó con suficiente vigilancia policíaca, los jóvenes se portaron a la altura sin que se haya registrado algún disturbio, por lo tanto las diferentes corporaciones no realizaron ninguna detención. El desfile dejó muy buen sabor de boca entre todas las familias presentes, que hicieron de este evento un día de campo al instalar algunos toldos y degustar un refrigerio a medida que avanzaban los participantes.