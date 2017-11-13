Representan jóvenes ‘Asalto a Mano Armada’

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los jóvenes del templo Bethel de Múzquiz fueron dirigidos por Víctor Hugo para realizar un drama llamado “Asalto a Mano Armada" en la plaza principal de esta localidad, informó Víctor Hugo González.

El drama trataba de asaltar con violencia a una persona a plena luz del día y en la plaza principal, para llevar a cabo dicho drama, un grupo de jóvenes malvivientes y ningún juicio se pusieron de acuerdo para realizar el asalto y se dirigieron al lugar indicado y ahí cometieron el delito, pero afortunadamente alguien que pasaba por ese lugar se dio cuenta y logró hablar con los delincuentes, hablándoles de Dios y los hizo recapacitar y arrepentirse de esa vida.

Víctor Hugo comentó que cuantos jóvenes se pierden en los vicios y en la delincuencia, arruinando su vida para siempre y al final terminan mal en la cárcel o pierden su vida.

Este drama lo presentamos los jóvenes del Templo Bethel de Múzquiz y es con la finalidad de que sepan que hay un camino que conduce al bien y es siguiendo el mandato de Dios.

Agradecemos el apoyo que nos dan nuestros pastores Jacobo y Obed Falcón para realizar estos bonitos dramas con un gran mensaje en bien de nuestra comunidad.