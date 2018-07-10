Reprochan vecinos desechos de Avomex

SABINAS, COAHUILA.- Vecinos del fraccionamiento Los Pinos manifestaron su inconformidad con la empresa Avomex, por el constante desagüe de lo que parecen aguas negras y que genera un foco de contaminación en la zona.

Los inconformes señalaron también un boquete que se abrió en la barda perimetral de la empresa, para sacar los desechos.

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Roberto Rodríguez del Valle muestra su inconformidad al encargado de mantenimiento de Avomex.

Roberto Rodríguez del Valle vecino de la calle Santiago Máynez #1285, reconoció que existen problemas por las aguas residuales y la contaminación auditiva.

“Anteriormente tratábamos directamente con los directivos de la empresa, actualmente ya no, se batalla para que vengan y atiendan, por eso llamé a los medios para hacer pública esta situación” dijo.

El vecino confirmó que hace 10 días abrieron un boquete en la barda perimetral para sacar desperdicio, con lo cual obstruyen el paso a los vecinos al colocar su vehículos de carga.

Al lugar acudieron empleados de la empresa para dialogar con el vecino inconforme, entre ellos el encargado de mantenimiento Félix Orta, sin embargo no ofrecieron explicaciones detalladas de la situación, ni respondieron al cuestionamiento de Rodríguez del Valle del por qué sacar el desperdicio por la barda perimetral y no por la parte posterior de la planta.

Por la barda perimetral se vierte el drenaje pluvial.