Requiere asilo 250 mil pesos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Asilo de Ancianos “San Judas Tadeo” habrá de contar con un sistema de paneles solares para evitar consumir energía eléctrica y pagar hasta 16 mil pesos bimestrales de luz, la inversión de dicho proyecto es de 250 mil pesos o más.

Alberto Ramos Jiménez, Presidente del Patronato de la casa que sirve de refugio para 14 abuelitos, dio a conocer lo anterior, destacando a su vez que se han hecho algunas adecuaciones gracias al apoyo que recibieron por parte de la administración municipal que encabeza la alcaldesa, Tania Vanesa Flores Guerra.

“Fueron 50 mil pesos, los recursos obtenidos por parte del ayuntamiento de Múzquiz que se están utilizando en mejoras para el asilo de lo cual en fecha próxima habrán de brindar un informe detallado sobre las rehabilitaciones que se están haciendo al edificio que tiene más de 30 años fundado, destacó el entrevistado.

Agregó que la fundadora del asilo, su señora madre, les dejó un gran legado que es servir a las personas más desprotegidas en este caso a los adultos mayores, abuelitas y abuelitos.

El asilo es un proyecto que inició mamá, por lo cual este edificio tiene un gran valor sentimental por lo cual tenemos que continuar adelante.

Mencionó que hace unos días se llevó a cabo la impermeabilización de todo el refugio, se arreglaron las cúpulas y adquirieron enfriadores de agua además de aparatos de aire lavado.