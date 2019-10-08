Rescatan a 2 menores

NUEVA ROSITA, COAH.- Dos menores de edad fueron depositadas en la Casa Hogar “Refugio y Esperanza” por omisión de cuidados, las niñas se encontraban solas en el domicilio ubicado en la colonia Mina Siete.

Pablo Meza Quintanilla, informó al respecto.

Las menores de nueve y diez años de edad, una de ellas con una fractura en su pierna izquierda se encontraban solas en su domicilio desde las dos de la tarde hasta las once y media de la noche, hora que la policía preventiva recibió una llamada anónima por parte de las vecinas.

Pablo Meza Quintanilla, titular de PRONNIF señaló que por lo pronto buscarán un hogar sustituto de sus propios familiares para depositar a las dos niñas quienes aparentemente se encuentran en buen estado anímico.

Trascendió por parte de los vecinos, que Yazmín N abandona continuamente a los niños porque trabaja en los bares de esta localidad, versión no confirmada por parte de la PRONNIF quien lleva a cabo las investigaciones en relación al abandono de estos dos menores.