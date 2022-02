"Rescate en mina una mentira"

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A pesar de haber iniciado ya el rescate de los mineros en Pasta de Conchos, para Elizabeth Castillo Rábago, viuda de Gil Rico Montelongo todo esto no es más que una “mentira” maquillada.

Nos han dicho ingenieros y mineros con los cuales hemos platicado que continuando con este plan de rescate construyendo las lumbreras, no se llegaría a donde están los mineros atrapados o bien a lo que queda de ellos.

“En lo personal yo pienso por una parte que se tiene razón en ello, pues hasta ahorita el Presidente de la República, no ha tenido comunicación con nosotros, luego, funcionarios federales nos han manifestado que como puede lograrse esto, puede que no”.

“La verdad es que solamente quedan 2 años a este gobierno y, prácticamente solo 1 para determinar lo que pueda suceder a futuro pues los trabajos de construcción de las lumbreras concluirán en el 2023” mencionó la entrevistada.

Dijo que de ocurrir esto, no van a doblar las manos, pues no tan fácilmente los pueden convencer para evitar que se avance en este actuar o bien determinar que ya no se puede hacer nada.

Consideró por último la viuda que, de contar con otro gobierno contrario a MORENA a nivel nacional, el rescate se vendrá abajo.