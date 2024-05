Rescate es lento en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- ¡El rescate va bien pero poco lento en Pasta de Conchos!, a unos 20 metros de distancia de donde se presume se ubican los primeros 13 restos mortales de los mineros caídos, laboran en estos momentos las cuadrillas de los trabajadores de CFE que participan en el rescate y recuperación de las víctimas mortales, es lo que informaron a las viudas y familiares.

Por lo pronto, realizan trabajos de forma manual y muy lenta para encontrar a la postre a los 63 mineros caídos y atrapados desde hace 18 años en dicho complejo de carbón, lo cual ahora les indican puede tardar 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses para poder terminar lo que es el lapso donde se ubican en estos momentos.

Los trabajadores al servicio de Comisión Federal y de las constructoras se ubican en la Lumbrera 1 que conecta con el "descabece" entre el Oriente 1 y Oriente 2, sin embargo, los caídos o derrumbes que se han podido observar en el lugar son muchos y, esto impide el rápido avance para continuar acelerando los trabajos a una profundidad de 60 metros de la superficie actual.

Esto es lo que dieron a conocer representantes de Comisión Federal de Electricidad a las viudas y familiares de los mineros fallecidos, destacó Elvira Martínez, viuda de Jorge Bladimir Muñoz.

"El ingeniero ingeniero Valenzuela nos dijo textualmente que hay muchos caídos, y pueden ser del día de los hechos o bien de ahora debido a que la mina estuvo mucho tiempo inundada", expresó la entrevistada.

Añadió que lo que ella percibe es que, no va a fluir la información tal cual y esto es algo que a las familias sí les molesta e inquieta ya que es mucho tiempo de estar esperando y para que no se les informe debidamente ni siquiera mostrarles una fotografía del lugar donde están trabajando en estos momentos.

"Simple y sencillamente queremos ver, para poder entender y no hay nada de eso pues no se nos permite por parte de la Fiscalía puesto que el área siniestrada pertenece a dicha dependencia no a Comisión Federal de Electricidad, es por ello que CFE no puede mostrarnos lo que realmente acontece bajo las entrañas de la tierra, abundó la entrevistada.