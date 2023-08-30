Respalda IMSS a adultos mayores

A través sus unidades médicas y los Centros de Seguridad Social (CSS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila brindará esta semana diversas actividades con motivo del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, por lo que invitó a usuarios de este grupo de la población a integrarse en las acciones que contribuyen en su bienestar.

La coordinadora clínica de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89, doctora Myrna Elizabeth del Toro Sandoval, destacó que no sólo la atención a este grupo etario es prioridad para el Instituto, sino que a través de todas las áreas involucradas se busca fomentar un envejecimiento activo que favorezca un buen estado de salud.

Al respecto, dijo que durante esta semana se intensificará el acercamiento con los adultos mayores tanto en unidades médicas como sociales, a través de activaciones físicas, módulos de detección, vacunación, pláticas y actividades lúdicas.

Agregó que este año se pretende concientizar a la población derechohabiente sobre los derechos de los adultos mayores, a fin de dignificar el trato que reciben en el entorno social donde se desenvuelven.

Finalmente, la doctora destacó que con estas acciones, el Seguro Social refrenda el compromiso de otorgar una atención con calidad a todos sus derechohabientes, con especial énfasis en los grupos vulnerables como lo son las personas adultas mayores.

En ese sentido, resaltó que en el IMSS se estableció el programa “8 Prácticas de Cero Discriminación a las Personas Adultas Mayores”, las cuales se enlistan de la siguiente manera:

1.- Todas las personas adultas mayores son titulares de derechos.

2.- Las personas adultas mayores deben ser tratadas en igualdad y no discriminación.

3.- Todas las personas adultas mayores son respetadas.

4.- Las personas adultas mayores tienen derecho a la protección de la salud de acuerdo con sus necesidades.

5.- Las personas adultas mayores tienen derecho a brindar su consentimiento libre e informado en el ámbito de su salud.

6.- Somos competentes y cálidos en la atención de la salud de las personas adultas mayores.

7.- Somos conscientes y fomentamos una actitud positiva hacia la vejez.

8.- Damos atención preferente a las personas adultas mayores.