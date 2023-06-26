Respaldan Miguel Ángel Riquelme Solís y Manolo subcomités

Torreón, Coahuila.- Al encabezar la reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 en esta ciudad, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dio la bienvenida a Manolo Jiménez Salinas, Gobernador Electo, a quien en esta mesa de trabajo se le hizo una presentación de los principales avances de La Laguna en términos de salud, educación, desarrollo económico y otros rubros.

El Mandatario estatal expresó que era de mucho interés la presencia del Gobernador Electo para que conociera de los intereses de cada grupo que aquí sesionan cada semana: “Dinámica que no es ajena para él, toda vez que fue Coordinador del Subcomité en la Región Sureste”.

Mencionó que aunque casi no se tienen casos de Covid en la entidad, ésta es un área de participación ciudadana con tres rubros muy importantes: Salud, educación y desarrollo económico.

Agregó que era trascendental que el Gobernador Electo asistiera a esta reunión, pues la coordinación de este Subcomité debe seguir, y que lo que no se hizo se concrete, que esto sea algo cotidiano y se pueda replicar en las demás regiones.

Miguel Riquelme destacó el respaldo del Ejército Mexicano, pues se ha integrado a esta mesa de forma institucional, escucha los problemas de la entidad y acuden a servir donde se les necesita.

Por su parte, Manolo Jiménez Salinas agradeció la invitación a esta Mesa y señaló que hay que concentrarse para cumplir lo que se prometió en campaña, para todas y todos los coahuilenses: “Para mí, este Subcomité es un gran instrumento ciudadano, de trabajo en equipo entre la sociedad y Gobierno, que ayudó a enfrentar a un enemigo que no conocíamos”.

Destacó que la decisión del gobernador Miguel Riquelme de crear estos Subcomités fue acertada; recordó que le tocó dirigir el de la Región Sureste, y que una petición de las y los laguneros de que se mantenga este proyecto es algo que va a cumplir, se le dará seguimiento y le ayudará a tomar mejores decisiones.

Hizo un compromiso con la Región Laguna para temas de seguridad, desarrollo económico e infraestructura.

“Lo primero es ir haciendo diagnósticos para conservar lo bueno e ir mejorando lo que falta”, dijo, y agregó que hoy se tuvo una primera reunión en cuanto a seguridad, y que le seguirán otros temas para concretar las acciones de los primeros 100 Días de su Administración.

“Para mí, la fórmula mágica para desarrollar los mejores proyectos y programas es el trabajo en equipo entre sociedad, Gobierno e Iniciativa Privada”, señaló Manolo Jiménez.

COAHUILA SE DISTINGUIÓ POR EL MANEJO DE PANDEMIA

En su intervención, Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado, compartió que Coahuila se distinguió por el manejo de la pandemia de Covid-19, reduciendo la mortalidad en más de 30 por ciento.

“Nos hemos enfocado en atender las principales causas de enfermedad y muerte, resultado en mejoras importantes de los indicadores, diminución de la morbi-mortalidad general y mejorando la calidad de vida”, dijo.

Agregó que el compromiso es continuar impactando de manera positiva en los programas de salud enfocados en mejorar las necesidades prioritarias de los coahuilenses.

Por su parte, Leopoldo Santillán, Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comentó que para 2024 está pendiente el Velatorio IMSS para Torreón y la remodelación de Área de Urgencias HGZ No. 7, en Monclova, entre otras obras prioritarias para Coahuila.

PANORAMA ECONÓMICO EN LA REGIÓN LAGUNA

Claudio Bres Garza, Secretario de Economía del Estado, comentó que en lo que va de 2023 se han anunciado cuatro empresas para Torreón, cuya inversión es de 162.6 millones de dólares y un total de 1,590 empleos generados, y para Matamoros son dos firmas con 90 millones de dólares de inyección y 4,600 empleos.

Sin embargo, cuando llegue la Administración de Manolo Jiménez Salinas, para el 1 de diciembre del presente, se podrá contar con un total de 10 nuevas empresas: “Lo que hacía falta para esta área son parques industriales”.

Advirtió que se contará próximamente con el Parque Mieleras Industrial Park, que albergará a 24 nuevas empresas, y Amistad Laguna Industrial Park, que tendrá 96 nuevas naves industriales.

AVANCE DEL SISTEMA VIAL CUATRO CAMINOS

Asimismo, el Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) de Coahuila, Miguel Ángel Algara Acosta, comentó que el Sistema Vial Cuatro Caminos (SV4C) presenta un 90 por ciento de avance y que será inaugurado en septiembre.

Adelantó que se construyen otras obras, por ejemplo la primera etapa del bulevar La Joya-La Partida, que con una inversión de 50 millones de pesos presenta un avance del 35 por ciento.

A esta reunión del Subcomité Regional Laguna acudieron, además, los alcaldes Román Alberto Cepeda González, de Torreón; David Ruiz Mejía, de San Pedro de las Colonias; Elías Portillo Vázquez, de Sierra Mojada, y Miguel Ángel Ramírez López, de Matamoros.

También Francisco Saracho Navarro, Secretario de Educación del Estado; Santiago Canales, Director del Hospital Ángeles, y Manyra Hernández, Directora Ejecutiva del Club Santos Laguna.

Además de representantes de hospitales públicos y privados, empresas, comercios, cámaras, clubes deportivos, centros de espectáculos y funcionarios estatales y municipales de la Región Laguna.