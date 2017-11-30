Respaldará EPN a Miguel Riquelme

San Pedro de las Colonias, Coah.- Enrique Peña Nieto, presidente de México, señaló que el Gobierno Estatal que a partir del uno de diciembre Miguel Riquelme Solís contará con el respaldo, el apoyo y la debida coordinación para servir de manera eficiente a los coahuilenses, ello en el marco de la inauguración de la 11ª Brigada de la Policía Militar, donde también felicitó a Rubén Moreira Valdez por los logros alcanzados en seis años que, dijo, son alentadores y sirven de ejemplo para muchas entidades.

Peña Nieto dijo a Riquelme que “desde hoy, como ha sido hasta ahora con el actual Gobierno, su Administración seguirá contando con el respaldo, el apoyo y la debida coordinación para servir de manera eficiente a los coahuilenses”.

Resaltó que los resultados alcanzados en Coahuila en materia de seguridad “son alentadores y sirven de ejemplo para muchas entidades del País. Nos dejan claro que la violencia y la delincuencia se pueden frenar”.

“No tengo duda de que estos resultados reflejan la buena coordinación entre autoridades federales y locales, el fortalecimiento y la dignificación de las policías locales, la activa participación de la sociedad civil y una adecuada estrategia de prevención del delito”, destacó.

Al gobernador Rubén Moreira Valdez le expresó: “Quiero felicitarle por estos seis años de trabajo, por estos seis años en los que hemos mantenido una estrecha coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno de esta entidad”. Mencionó algunos aspectos relevantes de lo que se ha avanzado en Coahuila durante este período:

“Sin caer en triunfalismos, hay que reconocer el avance en la protección y el respeto a los derechos humanos, una causa que siempre contó con toda su atención y compromiso.

Durante su Administración, Coahuila y el Gobierno de la República trabajamos de la mano para lograr un mayor desarrollo y prosperidad para todos los coahuilenses”, resaltó. Al inaugurar la 11ª Brigada de Policía Militar y su Unidad Habitacional Militar, el Primer Mandatario señaló que “los retos de la seguridad pública exigen objetividad en el diagnóstico”. “La actuación del Ejército y la Armada en apoyo a la seguridad local se sustenta en su lealtad, su disciplina y su apego a los valores y principios militares. Sin embargo, esto no es suficiente. Hace falta un marco jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad pública. Un marco que, con absoluta claridad, defina los medios y los alcances del respaldo subsidiario que hoy brindan las Fuerzas Armadas en diversos estados y municipios”, refirió. Indicó que “de manera complementaria, el respaldo de nuestras Fuerzas Armadas debe ser acompañado de un proceso de fortalecimiento a las corporaciones de seguridad en los estados y municipios”.

En el evento, el Titular del Ejecutivo Federal subrayó que en esta Administración “hemos fortalecido la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en el noreste del País, destacadamente aquí en Coahuila: en 2014, inauguramos las instalaciones del 105 Batallón de Infantería en el Municipio de Frontera. Hace poco más de un año inició operaciones el Décimo Segundo Regimiento de Caballería Motorizado, en Piedras Negras, y hoy estamos entregando la Décimo Primera Brigada de Policía Militar aquí, en San Pedro de las Colonias”.

Usted cambió el Estado para bien, nos trajo la paz a Coahuila”

COAHUILA ES FUERTE

Rubén Moreira Valdez, gobernador del estado de Coahuila, aseguró que gracias a la determinación del Presidente de la República, en esta entidad disminuyó la violencia. “Presidente, a usted le debemos la paz”; “Coahuila es fuerte gracias a su Gobierno”,