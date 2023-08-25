Resultados de Coahuila reflejan la unidad:MARS

Arteaga, Coah.- Al refrendar su reconocimiento a ganaderos porque “no se rajaron” y participaron con su determinación en el desarrollo de la entidad, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo que los resultados que tiene Coahuila reflejan la unidad y el trabajo en equipo concretados a lo largo de su Administración.

Además, reiteró que a 97 días de concluir su gestión, ahora su compromiso es entregar un Coahuila que pueda enfrentar los retos con mucha responsabilidad al hoy Gobernador Electo, Manolo Jiménez Salinas.

Refirió lo anterior, al tener a su cargo la entrega de 50 sementales para el mejoramiento de la calidad genética del ganado a productores, en las instalaciones de la Asociación Ganadera del Sureste de Coahuila.

Encabezó el evento junto a los alcaldes de Arteaga, Ramiro Durán García, y de Saltillo, José María Fraustro Siller, además del Secretario de Desarrollo Rural del Estado (SDR), José Luis Flores Méndez; el representante de la agrupación, Francisco Martínez Leal; el diputado federal Jericó Abramo Masso y de la diputada local Luz Elena Morales Núñez.

Miguel Riquelme sostuvo que ante el recorte de recursos, su Administración, a través de la SDR, trabajó con gran ingenio en beneficio del campo coahuilense, sobre todo buscando la calidad genética de nuestros productos, que tiene gran valor en la exportación de ganado a Estados Unidos, así como de todos aquellos que se generan en la entidad.

Por otra parte, expresó: “No obstante las dificultades que se presentaron para atender a la gente del campo, en conjunto se enfrentaron todas las situaciones adversas, como la seguridad pública, la pandemia, la reactivación económica (que llevó aparejado el consumo de los productos de Coahuila); la sequía prolongada, los incendios forestales y, sobre todo, los recortes presupuestales de apoyo al campo que afectaron al Estado”.

“Sin embargo, el trabajo en equipo, la coordinación y con la suma de esfuerzos compartidos, damos muestra de la unidad de las y de los coahuilenses. Precisamente a la unidad le atribuyó el resultado de muchas acciones que hemos hecho en conjunto, al trabajo en equipo, al no dividir sino enfrentar los problemas entre los tres Poderes del Estado.

“Eso nos sacó adelante en muchísimos rubros; además, hemos visto la disminución de recurso, que sumaron más de 21 mil millones de pesos a comparación de lo que año con año recibía el Estado en distintos rubros y ramos”.

El Mandatario estatal indicó que con esa cantidad se podría haber hecho mucho más.

De la misma manera, Riquelme Solís detalló que si no hay seguridad, si no hay generación de empleos, disminuye poco a poco la derrama económica.

“Supimos siempre que esa era nuestra prioridad”, externó, y resaltó su agradecimiento al Alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, porque enfrentó la problemática de seguridad en forma directa.

En ese sentido, destacó que la Capital de Coahuila es la más segura del país.

La seguridad, indicó, cambia todo el aspecto económico con la llegada de más inversiones, en el consumo local y, sobre todo, en la microeconomía en cada uno de los 38 municipios de la entidad.

Sobre el particular, el Gobernador sostuvo que el año pasado el valor de la producción del Estado llegó a más de 27 mil millones de pesos, equivalente al 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto Agroalimentario Nacional.

Fue gracias al esfuerzo de todos aquellos que dedican su vida al campo, dijo, reiterando su compromiso con los productores de Coahuila.

Apuntó que a 97 días de terminar su Administración, serán los mismos que estará al pendiente de entregar un Coahuila tranquilo, en paz y seguro: “Esa es mi prioridad”.

Paralelamente, Miguel Riquelme recordó que actualmente Coahuila exporta un promedio de 70,300 cabezas de ganado al año, que le permite mantener el cuarto lugar nacional en este rubro.

Ello significa que en los últimos cinco años de su Administración se llevaron al mercado externo más de 351 mil cabezas, donde la calidad genética del ganado es determinante para su comercialización.

Con lo anterior, la entidad mantiene el prestigio de mantener la calificación de Ganado Tipo Coahuila.

ENTREGA DE SEMENTALES

El gobernador Miguel Riquelme entregó a productores de la Región Sureste 50 sementales más a los 150 que ya se pusieron a su disposición este año en toda la entidad.

El valor unitario de cada animal es de 40 mil pesos, por lo que la suma de la inversión aplicada en la entrega de este viernes ascendió a 2millones de pesos, y fueron de las razas beef master, angus rojo, angus negro y charoláis.

Precisamente, el Mandatario coahuilense entregó Certificados de Calidad que avalan su genética a productores de la región.

En ese sentido, se recordó que el Gobierno de Miguel Riquelme, hasta la fecha, entregó 1,852 sementales bovinos para enriquecer la calidad genética de los hatos ganaderos, y contribuir a mejorar las ganancias de los productores.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, José Luis Flores Méndez, asentó que el Estado está en vías de lograr la Certificación de todas sus regiones como Libres de Tuberculosis en el Ganado, ya que trabaja para la eliminación de ese riesgo que enfrentan productores de la Región Centro.

Por su parte, los Alcaldes de Arteaga y Saltillo, Ramiro Durán y José María Fraustro, externaron que la coordinación es fundamental para sumar esfuerzos y acciones en beneficio de las y los habitantes del área rural de ambas localidades.

A nombre de los beneficiarios del Programa de Calidad Genética, el productor Jorge Chávez Ávila sostuvo que, con este respaldo, mejorará notablemente la calidad de la carne y leche de su ganado, y esto les permitirá incrementar sus ganancias.