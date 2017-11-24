Reúnen juguetes para los niños vulnerables

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tenemos el día 23 de diciembre la posada de los niños del grupo de Múzquiz Unidos, ya tenemos recaudados un gran cantidad de juguetes, piñatas y bolsitas y también andan ya por ahí un equipo de compañeros entregando en los domicilios para que los niños puedan participar, informó Anabel Jiménez Valenzuela integrante del grupo Múzquiz Unidos.

Seguimos recibiendo juguetes, entre más juguetes tengamos más niños recibirán este beneficio, el evento se va a realizar en el Club Bravos a las 10 de la mañana del día 23 de diciembre.

Si alguien quiere unirse a esta causa y aportar algún juguete o trabajar, estamos a sus órdenes, es muy bonito hacer este tipo de actividades, deja muchas satisfacciones y una de ellas es hacer feliz a un niño en esas fechas, por lo cual los invito para que nos apoyen.