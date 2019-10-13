Revisarán documentos a motociclistas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Habrá un ultimátum para que los motociclistas que circulen por el municipio cuenten con los documentos de su vehículo y placas de circulación, mientras que conductores y pasajeros deberán utilizar el casco de seguridad.

Lo anterior lo dio a conocer Luis Fuentes encargado de Vialidad, mismo que anunció que a partir de esta semana iniciará una campaña de concientización para que los motociclistas usen el caso.

Multaran a motociclistas que no cumplan con reglamento en Múzquiz.

Además, serán notificados aquellos que conductores y cuyas motos no tiene placa de circulación, para que en un plazo de 8 días regularicen su situación de lo contrario, se harán acreedores a una multa acorde al reglamento de tránsito municipal vigente.

Entre otras sanciones, no se permitirá que en una motocicleta circulen más de dos personas, incluyendo menores de edad.

Todo esto para prevenir accidentes y proteger la seguridad, ya que la mayoría de los accidentes vehiculares que se registran en el municipio se ven involucrados motociclistas.

Luis Fuentes explicó que en esta semana oficiales de vialidad brindaran recomendaciones a la ciudadanía, por lo que por el momento, los agentes detendrán a motociclistas de maneara aleatoria únicamente para entregarles información y que en un plazo de 8 días comiencen a aplicarse las multas correspondientes a quienes no se apeguen al reglamento.