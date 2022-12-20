Roba para salvar la vida de su hija

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- “Mi hija está enferma perdónenme”, gritaba un individuo luego de ser capturado al robarse unos tenis Converse en la tienda Coppel.

Estos hechos se registraron el pasado fin de semana en el negocio ubicado en la zona centro de esta ciudad, luego de que los guardias de seguridad descubrieran robando a Juan Ernesto alias “El Teto”.

Cabe señalar el individuo de 42 años de edad emprendió la huida siendo finalmente capturado sobre la calle Presidente Juárez entre Allende y Zaragoza.

Trascendió que al muzquense se le hizo fácil robar para vender los tenis y comprarle medicamento a su hija que tenía enferma, sin embargo, esto no conmovió a quienes capturaron al ciudadano.

Cabe señalar, finalmente fueron elementos de Seguridad Pública Municipal quienes lograron trasladar “Al Teto” a los separos de la cárcel municipal para posteriormente turnarlo a la Agencia Investigadora del Ministerio Público.