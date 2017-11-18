Roban tres equinos

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Usiel Garza denunció en la Agencia Investigadora del Ministerio Público el robo de tres equinos que fueron sustraídos de un pequeño rancho ubicado sobre la carretera Federal 57 a la altura de los terrenos de Astro Feria Rosita donde solían pastar a diario.

El denunciante mencionó que se trata de una yegua alazana de 6 años de edad con el fierro de herrar semejando un alacrán.

Además dos potrillos de 6 y 10 meses de edad en color bayo y colorado, uno de los equinos presenta la marca de una L que a simple vista parece una C.

El afectado agregó que desde hace una semana desaparecieron sus animales que a diario acudía a llevarles agua y alimentarlos.

Cuando desaparecieron de inmediato solicitó la intervención de los elementos de Seguridad Pública para que lo ayudaran en la búsqueda de sus equinos.

La respuesta fue nula porque no se encontró ninguna pista de la yegua y el par de equinos que fueron sustraídos por los amantes de lo ajeno.

En vista que los equinos no aparecieron el afectado denunció los hechos en la Agencia Investigadora del Ministerio Público.