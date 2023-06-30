Robó camioneta chofer homicida

NUEVA ROSITA, COAH. - La señora Elvira Alvarado Domínguez propietaria del vehículo tipo Windstar, se presentó en la agencia Investigadora del Ministerio Público a solicitar la reparación del daño debido a que Juan Ignacio le robó la unidad cuando pretendía trasladar a uno de sus hijos al seguro social ocasionando la volcadura donde perdió la vida Karla Olivo Rodríguez.

La dueña de la Windstar, señaló que en ningún momento le facilitó la unidad a Juan Ignacio, por lo tanto decidió denunciarlo por el delito de robo y la reparación del daño del vehículo que adquirió en 50 mil pesos.

Sin embargo el titular de la agencia Investigadora del Ministerio Publico les indicó que no era necesaria la denuncia, debido a que estaba contemplado que el presunto responsable se haría cargo de la reparación del daño.

Relató la abuela de Karla Olivo Rodríguez, que el fatídico día en que su nieta perdió la vida, desde temprano se percató de que no se encontraba su unidad espero ver a su nieta que vivía en el mismo solar, para preguntarle sobre la ubicación de la misma, sin embargo horas más tarde le comunicaron que había perecido en un accidente.

" Se fue la luz de mis ojos, era la única que me visitaba ya nada es igual todo es triste, su casa está sola mi bisnieto se fue a vivir con su papá, nos quedamos solos" dijo entre sollozos doña Elvira quien acompañada de su esposo acudieron a presentar la denuncia correspondiente.